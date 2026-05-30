«Авангард» сделал квалификационное предложение игроку НХЛ

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Омский хоккейный клуб «Авангард» в своем Telegram-канале объявил о квалификационных предложениях семи игрокам, включая вратаря Петра Кочеткова, выступающего за «Каролину Харрикейнз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Срок действия этих предложений истекает 31 мая.

Помимо Кочеткова, клуб закрепил права на голкипера Ивана Юнина, защитников Илью Григорьева и Даниила Чайку, а также нападающих Егора Степанова, Дмитрия Злодеева и Андрея Заикина. Также «Авангард» подписал первый профессиональный контракт с 17-летним форвардом Иваном Рубцовым, который в минувшем сезоне за молодежную команду набрал 30 очков (22 гола и 8 передач) в 36 матчах.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ омский клуб занял второе место в Восточной конференции. В плей-офф команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила будущему победителю ярославскому «Локомотиву» в серии со счетом 3-4.

Квалификационные предложения позволяют «Авангарду» сохранить права на игроков в случае их возвращения в Россию или продления контрактов.

Ранее «Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли.

 
