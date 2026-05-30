Тарасова призвала включить Валиеву и Трусову в состав сборной России

Тарасова призвала вернуть Валиеву и Трусову в сборную России
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала включение Камилы Валиевой и Александры Трусовой в состав национальной команды на следующий сезон. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У них высокий уровень мастерства, они долгие годы пребывали в сборной команде, и не только пребывали, но и украшали ее. Учитывая это, я считаю включение их в состав команды нормальным и правильным», — сказала Тарасова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее Александр Жулин призвал включить Валиеву и Трусову в резервный состав сборной.

 
