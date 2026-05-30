Ни одну из сборных-фаворитов ЧМ-2026 по футболу не поселили в Мексике

В Мексике не поселили фаворитов чемпионата мира по футболу

Ни одну из сборных — фаворитов чемпионата мира по футболу, входящих в десятку сильнейших команд планеты по рейтингу ФИФА, не разместили на территории Мексики. Об этом сообщает РИА Новости.

В США будут жить и тренироваться действующий чемпион мира Аргентина, Бразилия, Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Марокко, Бельгия и Германия. В Мексике разместятся Уругвай, Колумбия, Тунис, ЮАР, Иран, Южная Корея и сама Мексика. В Канаде — только хозяева и Панама. Также на территории США будут базироваться аутсайдеры, включая Гаити и Кюрасао.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее против ФИФА начали расследование из-за продажи билетов на ЧМ-2026.