Джоковича вырвало во время проигранного матча на «Ролан Гаррос»

Бывшей первой ракетке мира Новаку Джоковичу стало плохо во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») против бразильца Жоао Фонсеки.

Во время пятого сета игры Джоковича вырвало на задней линии. Спортсмен не стал останавливать матч, однако переломить ход не смог. 39-летний теннисист не прошел в четвертый круг турнира Большого шлема впервые с 2009 года.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участи

Ранее Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв 106 ракетке мира.