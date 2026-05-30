«Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли

«Каролина» Свечникова и Никишина разгромила «Монреаль» и вышла в финал НХЛ
«Каролина Харрикейнз» разгромила «Монреаль Канадиенс» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Роли и завершилась со счетом 6:1. Благодаря победе игроки «Каролины» стали финалистами Кубка Стэнли.

В составе победителей также отличились Тэйлор Холл, Логан Станковен, Эрик Робинсон, Джексон Блейк, Шейн Гостисбеер и Сет Джарвис. Российский защитник Александр Никишин отметился голевой передачей (первое очко в 11 матчах плей-офф). Нападающий Андрей Свечников набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 13 играх розыгрыша. У «Монреаля» шайбу забросил Коул Кофилд.

Итоговый счет серии стал 4-1 в пользу «Каролины».

В финале «Каролина» встретится с «Вегас Голден Найтс».

Первый матч финальной серии пройдет 2 июня в Роли. Для «Харрикейнз» этот финал станет первым с 2006 года, когда клуб единственный раз в истории выиграл Кубок Стэнли, одолев «Эдмонтон Ойлерз». Также эта победа стала 100-й для «Каролины» в матчах плей-офф за всю историю.

