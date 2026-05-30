На Украине намерены оспорить решение IIHF о возвращении сборной Белоруссии

Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур заявил, что организация осуждает решение Международной федерации хоккея (IIHF) о допуске юниорской сборной Белоруссии к международным соревнованиям и и готовит апелляцию, передает пресс-служба организации.

«ФХУ решительно осуждает такое решение IIHF. Для нас такая позиция Международной федерации является неприемлемой, мы готовим апелляцию и будем продолжать отстаивать справедливые решения. Повторюсь, этим странам не место в международном спорте любого уровня: начиная от юношеского и заканчивая взрослым», — сказал Мазур.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

