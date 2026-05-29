Новак Джокович сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос», уступив бразильцу Жоао Фонсеке.

Встреча, которая продлилась 4 час 57 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Соперником Фонсеки в 1/8 финала «Ролан Гаррос» станет Каспер Рууд или Томми Пол.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участи

Ранее Джокович проиграл 20-летнему теннисисту на турнире в Риме.