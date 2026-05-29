Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: Россия заслуженно проиграла Египту

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что Россия заслуженно проиграла Египту в товарищеском матче, передает «Советский спорт».

«Проиграли по делу. Тяжело играть без мотивации большой. Тяжело настраивать игроков в такой ситуации. Египет нас переиграл. Надо готовиться к следующим играм, смотреть на новых футболистов и двигаться дальше», — сказал Канчельскис.

28 мая сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче. Встреча, которая проходила на Каирском международном стадионе, завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее в сборной Египта объяснили, почему Мохаммед Салах не играл в матче с командой России.

 
