В «Арсенале» рассказали, готовятся ли в клубе к противостоянию с Сафоновым в серии пенальти

Капитан «Арсенала» Эдегор о Сафонове: мы всегда изучаем соперников

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор заявил, что в клубе готовятся к противостоянию с Матвеем Сафоновым в серии пенальти в финале Лиги чемпионов против французского «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Мы всегда изучаем соперников, всеми возможными способами. Серия пенальти завтра тоже вероятна, так что да, мы к этому хорошо готовы», — сказал Эдегор.

Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится 30 мая. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» начнется 30 мая. «Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.