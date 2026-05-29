В «Динамо» не стали отрицать информацию об интересе к Дзюбе

В махачкалинском «Динамо» не отрицают информацию об интересе к Дзюбе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов не стал отрицать информацию об интересе к Артему Дзюбе, передает Sport24.

«Мы видели, что в «Акроне» Дзюба играл решающую роль не только на поле, но и за его пределами. Его приглашение надо обдумать вместе со всеми, в том числе и с Артемом. Мы ничего не отрицаем, но и не подтверждаем», — сказал Газизов.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

