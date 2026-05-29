«Чемпионат» подготовил «Финальный свисток» к решающему матчу Лиги чемпионов

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и музыкальный сервис «Звук» подготовили к финалу Лиги чемпионов УЕФА–2026, который пройдет 30 мая 2026 года между командами «ПСЖ» и «Арсенал» особый плейлист. Об этом сообщили в издании.

Уточняется, что плейлист «Финальный свисток» позволит каждому болельщику заранее настроиться на матч, ярко пережить финал и вспоминать эти мгновения еще ни один раз.

В частности, один из треков возвращает в лето первого чемпионата мира, другой звучит в раздевалке победителей, третий — становится голосом трибун на десятилетия.

«Мой прогноз на матч «ПСЖ» «Арсенал» — 3:1. А в наш совместный со «Звуком» плейлист я добавил песню Боба Марли Three Little Birds. Легендарный трек о том, что все проблемы носят временный характер и как важно сохранять спокойствие, когда что-то идет не так. Редко звучит на стадионах, но удивительно подходит», — поделился главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов УЕФА эксклюзивно покажет Okko.