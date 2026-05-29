Авербух назвал самых перспективных крымских фигуристок

Авербух заявил, что крымские фигуристки хорошо себя проявляют
Школа Ильи Авербуха «Наследие»

В сезоне-2025/26 в Крыму впервые были созданы юношеские сборные по хоккею и по фигурному катанию, обе — на базе школы зимних видов спорта Ильи Авербуха «Наследие». В комментарии «Газете.Ru» прославленный спортсмен подвел промежуточные итоги работы школы и выделил талантливых крымских фигуристок.

«Прошедший спортивный сезон стал для нас знаковым: прошло ровно пять лет с открытия первой школы «Наследие», спортсмены, которые впервые выходили на лед именно у нас, успешно показывали себя на всероссийских стартах. И мы завершаем весну с двумя новыми сборными. Благодарю весь тренерский коллектив за профессиональную работу и прекрасный результат. А ребятам в новом статусе желаю одного — побед!

Часто спрашивают про таланты местных фигуристов, за кем наблюдать. Сейчас уже есть фигуристки, которые хорошо показывают себя на стартах в ЮФО и СКФО, например, Ева Воронцова, Варвара Алексеева и другие спортсмены. В новом сезоне они будут готовиться к более серьезным стартам, осваивать сложные элементы и бороться за выполнение нормативов кандидатов в мастера спорта», — заявил Авербух.

Первой в новом статусе дебютировала сборная Крыма по фигурному катанию. В ее состав вошли 15 спортсменов разных возрастов и разрядов — от юношеских категорий до первого спортивного разряда. Следом — в марте 2026 года — официальный дебют состоялся у юношеской хоккейной сборной Крыма. Команда приняла участие в финальном этапе Межрегиональных соревнований Южного и Северо-Кавказского федеральных округов среди игроков до 13 лет.

Ранее ISU напомнил о лидерстве российских фигуристов в медальном зачете ЧМ.

 
