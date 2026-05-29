Тарасова об американском фигуристе: будем болеть за него втройне

Татьяна Тарасова назвала Илью Малиниа хорошим человеком
Belkin Alexey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ее восхитили слова американского фигуриста Ильи Малинина, который высказался в поддержку допуска россиян к турнирам, передает «Матч ТВ».

«Он так сказал, потому что он хороший человек. Не знаю, повлияет ли это на общественное мнение, но на меня это произвело впечатление, потому что он первый спортсмен такого уровня, кто высказался напрямую», — сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах. При этом после Олимпиады российских фигуристов не допустили на чемпионат мира.

Ранее сообщалось о том, что Малинин может взять паузу в карьере.

 
