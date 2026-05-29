Рублев рассказал, что в его голове живет персонаж из мультфильма

Российский теннисист Андрей Рублев после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос» пошутил, что в его голове живет Тасманский дьявол, передает RT.

«Вы знаете Тасманского дьявола из мультфильма Looney Tunes? Тот, который сумасшедший? Он у меня в голове», — сказал Рублев.

В матче третьего круга Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша. Встреча длилась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). За игру россиянин выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных. В четвертом круге соперником Рублева станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия). Матч состоится 31 мая.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

