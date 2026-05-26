Российская теннисистка отказалась менять спортивное гражданство на итальянское

27-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что отказалась выступать за Италию, передает «Чемпионат».

«У меня было предложение играть за Италию, я не захотела. Итальянцы и сейчас хотят, они готовы хоть завтра меня взять, если я передумаю. Но я не могу. Я бы себя чувствовала некомфортно. Но я понимаю тех, кто меняет. Спонсоров нет, с визами нелегко», — сказала Самсонова.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев пробился во второй круг «Ролан Гаррос».

 
