Рублев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В матче третьего круга Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша. Встреча длилась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). За игру россиянин выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В четвертом круге соперником Рублева станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия). Матч состоится 31 мая.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее американского теннисиста обокрали во время матча на «Ролан Гаррос».