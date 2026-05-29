Экс-глава «Спартака» отказался выделять лидера в чемпионате России

Червиченко: кажется, что у нас чемпионат России вообще стал без явных лидеров

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) трудно определить единоличного лидера среди футболистов. Его слова передает РИА Новости.

«Мне кажется, что у нас чемпионат России вообще стал без явных лидеров. Нет ни одного футболиста, которого можно было бы назвать лицом нашего чемпионата, каким в свое время были Андрей Аршавин и Егор Титов. Какой-то из игроков мог выдать отличный матч, а затем ужасный. И никто в долгую не показывал игры отличного качества, им не хватало стабильности», — сказал Червиченко.

Червиченко отметил, что Джон Кордоба не смог привести «Краснодар» к чемпионству. Алексей Батраков, по его мнению, перестал показывать результаты после того, как начал получать похвалу. Матвей Кисляк также больше не показывает серьезной игры.

По итогам 30 туров РПЛ петербургский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России, набрав 68 очков после победы в финальном матче над «Ростовом» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», который в параллельном матче переиграл «Оренбург» и заработал 66 очков. Третьим стал московский «Локомотив» с 49 очками, несмотря на проигрыш ЦСКА в 30-м туре.

Ранее стало известно, что сторона Алексея Батракова ведет переговоры с «ПСЖ».