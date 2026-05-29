Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Экс-глава «Спартака» отказался выделять лидера в чемпионате России

Червиченко: кажется, что у нас чемпионат России вообще стал без явных лидеров
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) трудно определить единоличного лидера среди футболистов. Его слова передает РИА Новости.

«Мне кажется, что у нас чемпионат России вообще стал без явных лидеров. Нет ни одного футболиста, которого можно было бы назвать лицом нашего чемпионата, каким в свое время были Андрей Аршавин и Егор Титов. Какой-то из игроков мог выдать отличный матч, а затем ужасный. И никто в долгую не показывал игры отличного качества, им не хватало стабильности», — сказал Червиченко.

Червиченко отметил, что Джон Кордоба не смог привести «Краснодар» к чемпионству. Алексей Батраков, по его мнению, перестал показывать результаты после того, как начал получать похвалу. Матвей Кисляк также больше не показывает серьезной игры.

По итогам 30 туров РПЛ петербургский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России, набрав 68 очков после победы в финальном матче над «Ростовом» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», который в параллельном матче переиграл «Оренбург» и заработал 66 очков. Третьим стал московский «Локомотив» с 49 очками, несмотря на проигрыш ЦСКА в 30-м туре.

Ранее стало известно, что сторона Алексея Батракова ведет переговоры с «ПСЖ».

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!