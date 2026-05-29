Представители Батракова ведут переговоры с «ПСЖ»

Батраков может перейти в «ПСЖ» до начала ЧМ-2026

Представители полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова ведут переговоры с руководством французского «Пари Сен-Жермен» по поводу возможного трансфера игрока. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Если стороны достигнут соглашения, контракт может быть подписан до старта чемпионата мира 2026 года.

По информации источника, Батраков уже отклонил предложение турецкого «Галатасарая», который был готов заключить с ним соглашение до 2030 года с годовой зарплатой 4,5 миллиона евро и подписным бонусом 5 миллионов евро. Турецкий клуб намеревался связаться с отцом футболиста, чтобы тот убедил сына переехать в Стамбул. Однако сам Алексей заявил, что его приоритетом является переход в команду из топ-5 европейских лиг.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 36 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее бывший президент «Локомотива» призвал Батракова уходить в Европу.