Полузащитник Пруцев вернулся в «Спартак» из «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил о завершении арендного соглашения полузащитника Данила Пруцева, который принадлежит «Спартаку». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист вернулся в расположение красно-белых по окончании срока временного трансфера.

«Локомотив» искренне благодарит Данила Пруцева за проведенный бронзовый сезон в стане железнодорожников, за честную, самоотверженную и яркую игру на поле. Желаем здоровья и удачи в продолжении карьеры!» — сказано в заявлении клуба.

Пруцев перешел в «Локомотив» летом 2025 года на правах аренды. За время выступлений за железнодорожников он провел 35 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Спартаком» действует до 2028 года.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

