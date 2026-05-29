Призера чемпионата России по тайскому боксу обвинили в создании ОПГ

В Санкт-Петербурге призера чемпионата России по тайскому боксу Салима Аминова обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере призеру чемпионата России по тайскому боксу Салиму Аминову. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Лидером группы, по информации источника, оказался призер чемпионата России по тайскому боксу, мастер спорта. В настоящее время он находится в СИЗО. Спортсмена подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств», — сообщает источник.

Аминов родом из Кизляра. С 2018 года он неоднократно попадал в тройку призеров на всероссийских соревнованиях. В 2022 году он выиграл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по тайскому боксу, а на общероссийском турнире занял второе место.

Вместе с Аминовым задержаны еще двое. Один из них — также спортсмен из Кизляра, легкоатлет, специализирующийся на прыжках в длину, Султанбег Гаджибутаев.

