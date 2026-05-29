Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

ISU напомнил о лидерстве российских фигуристов в медальном зачете ЧМ

ISU перед конгрессом напомнил о лидерстве фигуристов РФ в медальном зачете ЧМ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на своей странице в соцсети X таблицу лидеров по количеству побед на чемпионатах мира по фигурному катанию.

Первое место в этом списке занимают российские спортсмены, на счету которых 207 медалей: 83 золотые, 70 серебряных и 54 бронзовые.

Сборная США располагается на второй строчке с 64 золотыми, 65 серебряными и 84 бронзовыми медалями. Они единственные, кто опережает Россию по общему количеству медалей — 213. Третье место у сборной Австрии (116 медалей: 36 золотых, 46 серебряных, 34 бронзовых). По общему числу наград третьими идут немцы — 122 медали (34 золотые, 48 серебряных, 40 бронзовых).

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах. При этом после Олимпиады российских фигуристов не допустили на чемпионат мира.

Ранее Илья Малинин заявил, что хочет видеть российских фигуристов на международной арене.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!