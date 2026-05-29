ISU напомнил о лидерстве российских фигуристов в медальном зачете ЧМ

ISU перед конгрессом напомнил о лидерстве фигуристов РФ в медальном зачете ЧМ

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал на своей странице в соцсети X таблицу лидеров по количеству побед на чемпионатах мира по фигурному катанию.

Первое место в этом списке занимают российские спортсмены, на счету которых 207 медалей: 83 золотые, 70 серебряных и 54 бронзовые.

Сборная США располагается на второй строчке с 64 золотыми, 65 серебряными и 84 бронзовыми медалями. Они единственные, кто опережает Россию по общему количеству медалей — 213. Третье место у сборной Австрии (116 медалей: 36 золотых, 46 серебряных, 34 бронзовых). По общему числу наград третьими идут немцы — 122 медали (34 золотые, 48 серебряных, 40 бронзовых).

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах. При этом после Олимпиады российских фигуристов не допустили на чемпионат мира.

Ранее Илья Малинин заявил, что хочет видеть российских фигуристов на международной арене.