Американского теннисиста обокрали во время матча на «Ролан Гаррос»

Американца Тиафо обокрали, когда он праздновал выход в 3-й круг «Ролан Гаррос»
Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, в своих соцсетях сообщил о пропаже ракетки во время турнира «Ролан Гаррос».

«Невероятная атмосфера сегодня на 14-м корте. Но я должен обратиться к фанату, который забрал мою ракетку, когда я праздновал. Можно мне, пожалуйста, ее обратно? Я отблагодарю тебя двумя билетами на мой следующий матч», — написал Тиафо.

Инцидент произошел сразу после окончания матча второго круга, в котором он обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (1:7), 6:4.

Встреча с Хуркачем продлилась более четырех часов. Победа позволила американцу впервые с 2023 года выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. Следующим соперником Тиафо станет португалец Жайме Фария, занимающий 115-ю строчку в мировом рейтинге.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Арина Соболенко пробилась в третий круг «Ролан Гаррос».

 
