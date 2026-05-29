Стало известно, как совет IIHF будет принимать решение о допуске российских хоккеистов

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил, что будет принимать решение о допуске российян к предстоящим международным соревнованиям отдельно для каждого турнира, сказано на сайте организации.

«Дисциплинарный совет постановил, что предыдущее решение не может быть оставлено в силе в его нынешней форме. В настоящее время совет собирает всю необходимую информацию, после чего примет решение о допуске России к будущим турнирам IIHF в индивидуальном порядке», — звучит в сообщении.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее Валерий Карпин заявил, что решение IIHF дает надежду на допуск футболистов.