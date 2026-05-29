«Аль-Наср» объявил об уходе главного тренера Жезуша
Португальский главный тренер саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Жорже Жезуш покинул свой пост. Об этом объявила пресс-служба команды в соцсети X.

«Какое приключение. Какая глава. Спасибо, мистер», — сказано в сообщении клуба.

В матче заключительного 34-го тура «Аль-Наср» на своем поле разгромил «Дамак» со счетом 4:1 и набрал 86 очков, финишировав на первом месте. До этого лучшим результатом команды после прихода Роналду в 2023 году было второе место. Роналду в этом матче оформил дубль, а также голами отметились Садио Мане и Кингсли Коман. Единственный гол гостей на 57-й минуте с пенальти забил Морлай Силла.

После финального матча сезона Жезуш заявил, что выполнил данное Роналду обещание завоевать чемпионство и покидает команду.

Жезуш был назначен главным тренером «Аль-Насра» в июле 2025 года. До этого его уволили из другого саудовского клуба — «Аль-Хиляля», который он возглавлял с лета 2023 года.

Ранее Роналду выступил с заявлением после чемпионства «Аль-Насра».

 
