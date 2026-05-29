Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Канада, Финляндия, Норвегия и Швейцария стали полуфиналистами ЧМ по хоккею

Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира 2026 года по хоккею в Швейцарии. Об этом сообщает «Лента.ру».

В завершающих матчах 1/4 финала Швейцария обыграла Швецию со счетом 3:1, а Норвегия обошла Латвию с результатом 2:0.

Также в полуфинал вышли сборные Канады и Финляндии.

За выход в финал Швейцария сыграет с Норвегией, а Канада — с Финляндией. Матчи состоятся 30 мая. Чемпионат мира в Швейцарии завершится 31 мая.

До этого шведский спортивный журналист Людвиг Сван заявил, что возможное возвращение сборной России на международную хоккейную арену станет шоком для всех зимних видов спорта.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Тарасова призвала побыстрее снять санкции с российских хоккеистов.