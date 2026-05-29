Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Канада, Финляндия, Норвегия и Швейцария стали полуфиналистами ЧМ по хоккею
Владимир Федоренко/РИА Новости

Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира 2026 года по хоккею в Швейцарии. Об этом сообщает «Лента.ру».

В завершающих матчах 1/4 финала Швейцария обыграла Швецию со счетом 3:1, а Норвегия обошла Латвию с результатом 2:0.

Также в полуфинал вышли сборные Канады и Финляндии.

За выход в финал Швейцария сыграет с Норвегией, а Канада — с Финляндией. Матчи состоятся 30 мая. Чемпионат мира в Швейцарии завершится 31 мая.

До этого шведский спортивный журналист Людвиг Сван заявил, что возможное возвращение сборной России на международную хоккейную арену станет шоком для всех зимних видов спорта.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Тарасова призвала побыстрее снять санкции с российских хоккеистов.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!