Назван фактор, который определит победителя в матче за Суперкубок России

Экс-игрок Деменко: в матче за Суперкубок все будет зависеть от подготовки

Назвать фаворита в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» затруднительно, поскольку в отдельно взятой игре победить может любая команда. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил бывший футболист сине-бело-голубых и красно-белых Максим Деменко.

«Все зависит от подготовки. У «Зенита», как и у «Спартака», есть финансы, команды могут еще приобрести интересных игроков. Но в таких матчах шансы всегда равны, потому что это одна игра. «Зенит» может в целом немного лучше смотреться, но все будет зависеть от того, как команда подготовится», — считает Деменко.

«Зенит» поборется за Суперкубок в ранге чемпиона страны. Петербуржцы завоевали золото в последнем туре завершившегося розыгрыша РПЛ, победив «Ростов» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», замкнул тройку «Локомотив».

«Спартак» финишировал в Премьер-лиге четвертым, но сумел завоевать Кубок России. В суперфинале москвичи победили «Краснодар» в серии пенальти — 1:1 (4:3). За Суперкубок они сыграют с «Зенитом» 18 июля.

