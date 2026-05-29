Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Назван фактор, который определит победителя в матче за Суперкубок России

Экс-игрок Деменко: в матче за Суперкубок все будет зависеть от подготовки
Алексей Даничев/РИА Новости

Назвать фаворита в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» затруднительно, поскольку в отдельно взятой игре победить может любая команда. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил бывший футболист сине-бело-голубых и красно-белых Максим Деменко.

«Все зависит от подготовки. У «Зенита», как и у «Спартака», есть финансы, команды могут еще приобрести интересных игроков. Но в таких матчах шансы всегда равны, потому что это одна игра. «Зенит» может в целом немного лучше смотреться, но все будет зависеть от того, как команда подготовится», — считает Деменко.

«Зенит» поборется за Суперкубок в ранге чемпиона страны. Петербуржцы завоевали золото в последнем туре завершившегося розыгрыша РПЛ, победив «Ростов» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», замкнул тройку «Локомотив».

«Спартак» финишировал в Премьер-лиге четвертым, но сумел завоевать Кубок России. В суперфинале москвичи победили «Краснодар» в серии пенальти — 1:1 (4:3). За Суперкубок они сыграют с «Зенитом» 18 июля.

Ранее Деменко объяснил, как «Спартак» улучшился при Карседо.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!