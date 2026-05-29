Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Ветеран «Спартака» объяснил, как команда улучшилась при Карседо

Экс-игрок Деменко: при Карседо «Спартак» хорошо выглядит физически
Predrag Milosavljevic/Global Look Press

Московский «Спартак» постепенно преображается под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо. Об этом в интервью «Газете.Ru» сказал бывший футболист красно-белых Максим Деменко.

«При нем команда хорошо выглядит физически. И мы видим, что замены улучшают общую игру. Однозначно, это хороший тренер. Конечно, в «Спартаке» не бывает просто. Футболисты выше уровнем, чем на Кипре, у них другой потенциал, у клуба есть финансовые возможности. Но сейчас тренер показал свои лучшие качества, выиграв Кубок. Тем интереснее будет смотреть, как у него сложится в следующем чемпионате.

Сложно сказать, как он себя проявит. По тем играм, что мы видели сейчас, это уже немного другой «Спартак» — хотя были и провальные матчи. Но то, что он работал с Эмери, это большой плюс. У него есть и свое видение, и подсказка опытного коллеги. Того же Эмери в «Спартаке» критиковали, а потом он подтверждал свой уровень на протяжении многих лет. Пять раз выиграл Лигу Европы, в чемпионатах его команды играли достаточно уверенно. Это все равно говорит о классе тренера. А «Спартаку» он не подошел. Парадокс? Парадокс», — удивился Деменко.

«Спартак» завершил сезон победой над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти вышедший на замену вратарь Илья Помазун отразил два удара и принес красно-белым трофей. Москвичи выиграли Кубок в пятый раз в российской истории и в рекордный 15-й — с учетом турниров в СССР и СНГ.

Ранее Деменко рассказал, будет ли команда претендовать на чемпионство.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!