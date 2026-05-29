Ветеран «Спартака» объяснил, как команда улучшилась при Карседо

Московский «Спартак» постепенно преображается под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо. Об этом в интервью «Газете.Ru» сказал бывший футболист красно-белых Максим Деменко.

«При нем команда хорошо выглядит физически. И мы видим, что замены улучшают общую игру. Однозначно, это хороший тренер. Конечно, в «Спартаке» не бывает просто. Футболисты выше уровнем, чем на Кипре, у них другой потенциал, у клуба есть финансовые возможности. Но сейчас тренер показал свои лучшие качества, выиграв Кубок. Тем интереснее будет смотреть, как у него сложится в следующем чемпионате.

Сложно сказать, как он себя проявит. По тем играм, что мы видели сейчас, это уже немного другой «Спартак» — хотя были и провальные матчи. Но то, что он работал с Эмери, это большой плюс. У него есть и свое видение, и подсказка опытного коллеги. Того же Эмери в «Спартаке» критиковали, а потом он подтверждал свой уровень на протяжении многих лет. Пять раз выиграл Лигу Европы, в чемпионатах его команды играли достаточно уверенно. Это все равно говорит о классе тренера. А «Спартаку» он не подошел. Парадокс? Парадокс», — удивился Деменко.

«Спартак» завершил сезон победой над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти вышедший на замену вратарь Илья Помазун отразил два удара и принес красно-белым трофей. Москвичи выиграли Кубок в пятый раз в российской истории и в рекордный 15-й — с учетом турниров в СССР и СНГ.

