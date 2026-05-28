Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Экс-форвард сборной объяснил, почему россияне в матче с Египтом нанесли лишь один удар в створ

Экс-игрок Булыкин: сборная нанесла лишь один удар, потому что Египет был хорош
Григорий Сысоев/РИА Новости

Футболисты сборной России в товарищеском матче против команды Египта нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. Бывший нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» назвал причины столь скромных результатов в атаке.

«Почему сборная России нанесла лишь один удар в створ? Потому что соперник был хороший и мы не смогли показать себя во всей красе впереди. И все-таки сборная Египта едет на чемпионат мира. У нее хорошие исполнители во всех линях, поэтому они хорошо играли. А наши вышли на товарищеский матч и не смогли ничего противопоставить. Хотя, повторюсь, игра была равной. Но Египту удалось использовать момент и забить», — констатировал Булыкин.

Российская команда уступила египтянам со счетом 0:1, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Автором единственного мяча в ворота нашей команды Мостафа Абдельрауф, он отличился на 65-й минуте. 6 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина примут сборную Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде – команду Тринидада и Тобаго.

Ранее Булыкин назвал причины поражения сборной России от египтян.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!