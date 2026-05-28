Экс-форвард сборной объяснил, почему россияне в матче с Египтом нанесли лишь один удар в створ

Экс-игрок Булыкин: сборная нанесла лишь один удар, потому что Египет был хорош

Футболисты сборной России в товарищеском матче против команды Египта нанесли лишь один удар в створ ворот соперника. Бывший нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» назвал причины столь скромных результатов в атаке.

«Почему сборная России нанесла лишь один удар в створ? Потому что соперник был хороший и мы не смогли показать себя во всей красе впереди. И все-таки сборная Египта едет на чемпионат мира. У нее хорошие исполнители во всех линях, поэтому они хорошо играли. А наши вышли на товарищеский матч и не смогли ничего противопоставить. Хотя, повторюсь, игра была равной. Но Египту удалось использовать момент и забить», — констатировал Булыкин.

Российская команда уступила египтянам со счетом 0:1, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Автором единственного мяча в ворота нашей команды Мостафа Абдельрауф, он отличился на 65-й минуте. 6 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина примут сборную Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде – команду Тринидада и Тобаго.

