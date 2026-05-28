«У игроков отпускное настроение»: названы причины поражения сборной России от египтян

Сборная России проиграла команде Египта из-за того, что многие футболисты мыслями были в отпуске. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий национальной команды, а также московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин.

«Конечно, немного разочарован поражением. Но в то же время, понятно, что некоторые футболисты хотят в отпуск, у них отпускное настроение. Египет готовится к чемпионату мира, а мы — к товарищеским матчам. Но все равно хотелось, чтобы наши не проиграли в этом матче, потому что соперник был интересный, сильный.

Игра была практически равная, но где-то недобежали, недоглядели за футболистом — и нам забили. Поэтому хотелось бы, чтобы в этих матчах мы показывали хороший футбол и радовали болельщиков», — сказал Булыкин.

Российская команда уступила египтянам со счетом 0:1, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. 6 июня в Волгограде подопечные Валерия Карпина примут сборную Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде — команду Тринидада и Тобаго.

