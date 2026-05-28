Призер ЧМ рассказала об эмоциях от победы над опытной соотечественницей

Тяжелоатлетка Кузьминова: Романова для меня — такая же соперница, как и другие

Конкуренция на турнирах важна для спортсменов с эмоциональной точки зрения. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала трехкратный бронзовый призер чемпионата мира и обладатель серебряной медали европейского первенства Варвара Кузьминова, высказавшись также о соперничестве с соотечественницей Анастасией Романовой. На чемпионате Европы Кузьминова взяла серебро, выступая при этом в группе Б.

«На самом деле, круто, когда есть конкуренция. Вы идете вместе, друг друга подбадриваете. А эмоции — наверное, как и после каждых соревнований. Чуть-чуть не получилось взять золото — конечно, расстроилась. Но рада, что хотя бы так, потому что в детстве я смотрела эти соревнования, и для меня это было что-то невероятное.

А сейчас я сама там выступаю, да еще и с медалью. Конечно, это очень круто для той маленькой девочки, которой я была восемь лет назад», — заявила спортсменка.

На турнире Варвара показала результат выше, чем 34-летняя Анастасия Романова, являющаяся двукратной чемпионкой Европы. 17-летняя Кузьминова призналась, что для нее это не стало чем-то особенным.

«Она такая же соперница, как и другие. Не играет ли роли, что это соотечественница? Мне кажется, нет», — сказал девушка.

Кузьминова, помимо трех бронзовых медалей мирового первенства, завоевала серебро чемпионата Европы — 2026. Является двукратной обладательницей Кубка России, также дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов России.

Ранее Варвара заявила, что ей приятно выступать с национальной символикой — не как серые мыши.