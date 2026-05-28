Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Призер ЧМ рассказала об эмоциях от победы над опытной соотечественницей

Тяжелоатлетка Кузьминова: Романова для меня — такая же соперница, как и другие
Владимир Астапкович/РИА Новости

Конкуренция на турнирах важна для спортсменов с эмоциональной точки зрения. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала трехкратный бронзовый призер чемпионата мира и обладатель серебряной медали европейского первенства Варвара Кузьминова, высказавшись также о соперничестве с соотечественницей Анастасией Романовой. На чемпионате Европы Кузьминова взяла серебро, выступая при этом в группе Б.

«На самом деле, круто, когда есть конкуренция. Вы идете вместе, друг друга подбадриваете. А эмоции — наверное, как и после каждых соревнований. Чуть-чуть не получилось взять золото — конечно, расстроилась. Но рада, что хотя бы так, потому что в детстве я смотрела эти соревнования, и для меня это было что-то невероятное.

А сейчас я сама там выступаю, да еще и с медалью. Конечно, это очень круто для той маленькой девочки, которой я была восемь лет назад», — заявила спортсменка.

На турнире Варвара показала результат выше, чем 34-летняя Анастасия Романова, являющаяся двукратной чемпионкой Европы. 17-летняя Кузьминова призналась, что для нее это не стало чем-то особенным.

«Она такая же соперница, как и другие. Не играет ли роли, что это соотечественница? Мне кажется, нет», — сказал девушка.

Кузьминова, помимо трех бронзовых медалей мирового первенства, завоевала серебро чемпионата Европы — 2026. Является двукратной обладательницей Кубка России, также дважды выигрывала серебряные медали чемпионатов России.

Ранее Варвара заявила, что ей приятно выступать с национальной символикой — не как серые мыши.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!