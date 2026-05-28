Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче

Сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче в Каире

Сборная России проиграла национальной команде Египта в товарищеском матче.

Встреча проходила на Каирском международном стадионе и завершилась со счетом 1:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Желтую карточку в составе россиян получил Алексей Батраков за срыв атаки. На 58-й минуте ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко был предупрежден за эмоции. Россияне нанесли несколько ударов: после подачи с левого фланга Иван Сергеев пробил головой выше ворот, а Антон Миранчук с вратарской линии отправил мяч мимо штанги.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Валерия Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее сборную Египта назвали одним из самых сильных соперников для России.