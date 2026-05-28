Соболенко пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»

Соболенко переиграла Жакмо и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Во втором круге Соболенко обыграла представительницу Франции Эльзу Жакмо. Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2.

В третьем круге соперницей Соболенко станет Дарья Касаткина, которая представляет Австралию.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Соболенко прервала пресс-конференцию на «Ролан Гаррос» в знак протеста.