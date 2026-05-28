Российская гимнастка вышла в финалы чемпионата Европы

Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская гимнастка София Ильтерякова вышла в финалы чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом и обручем.

В квалификации с обручем она заняла третье место, а с мячом — седьмое. Для попадания в финал необходимо было войти в восьмерку лучших. Другая россиянка Мария Борисова не сумела пробиться в финалы.

29 мая на турнире пройдут квалификации в упражнениях с булавами и лентой.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном.

Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Позднее, 28 ноября 2025 года, конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение допустить российских гимнастов к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. В голосовании участвовали делегаты 48 из 50 стран, из которых 27 государств поддержали это решение.

Ранее гимнастки РФ чуть не пропустили первый турнир после снятия санкций.

 
