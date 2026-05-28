РФС наложил трансферный бан на «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подвергся наложению запрета на регистрацию новых игроков. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
«Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объеме», — сказано в заявлении.
«Крылья Советов» получили бан на основании заявления «Зенита» о взыскании задолженности по трансферной компенсации за переход Ивана Сергеева.
По итогам 30 туров РПЛ петербургский «Зенит» стал 11-кратным чемпионом России, набрав 68 очков после победы в финальном матче над «Ростовом» со счетом 1:0. Второе место занял «Краснодар», который в параллельном матче переиграл «Оренбург» и заработал 66 очков. Третьим стал московский «Локомотив» с 49 очками, несмотря на проигрыш ЦСКА в 30-м туре.
«Крылья Советов» набрали 32 очка и финишировали на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
