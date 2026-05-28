Тарасова призвала побыстрее снять санкции с российских хоккеистов

Belkin Alexey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая работает в фигурном катании, призвала быстрее снять санкции со сборных России по хоккею. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это радует, замечательные новости. Давно уже пора такие решения принимать. Я не понимаю, за что нас так «наградили», нас надо уже всех побыстрее выпустить», — указала она.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее в ФХР заявили, что решение IIHF не означает моментального возвращения России на турниры.

 
