«Спартак» не стали называть конкурентом «Зениту» и «Краснодару»

Ловчев: «Спартак» пока не готов конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром» в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев признался, что не видит красно-белую команду конкурентом петербургскому «Зениту» и «Краснодару». Его слова приводит РИА Новости.

«Вот когда «Спартак» будет каждый матч играть с такой отдачей и рваться к золоту, только тогда можно будет говорить о возможной конкуренции. И «Спартак» ведь победил в том числе и из-за того, что (Джон) Кордоба был плох, он получил травму в первом тайме», — указал он.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

Ранее тренера «Спартака» Хуана Карседо назвали открытием сезона.