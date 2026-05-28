В Госдуме рассказали, каким должен быть новый президент IIHF

После того, как глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф покинет пост, его преемник должен будет здраво подойти к вопросу возвращения на турниры российских хоккеистов. Об этом, комментируя решение IIHF отменить отстранение россиян, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Такая же ситуация, как вы знаете, в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. 10-го числа там будет конгресс, многие делают ставки на разных руководителей. У нас были свои ожидания и по поводу главы МОК — от президента, от его настроя, от новой команды многое зависит. Поэтому мы очень надеемся, что новый президент IIHF — неважно, какая фамилия, из какой страны — прагматично отнесется к вопросу. Без российского хоккея развитие международной федерации, которую он возглавит, невозможно. Поэтому чем быстрее он вернет россиян, тем быстрее выправятся дела IIHF», — считает парламентарий.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Сегодня министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что IIHF отменила отстранение россиян. При этом в Федерации хоккея России подчеркнули, что это не означает автоматического возвращения хоккеистов на турниры: решение о допуске будет приниматься отдельно.

