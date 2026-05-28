«Тяжело боксировать с корявыми»: в России оценили спорную победу украинца Усика

Боксер Бивол заявил, что украинцу Усику было тяжело боксировать с Верхувеном

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что украинцу Александру Усику было неудобно боксировать с представителем Нидерландов Рико Верхувеном. Его слова приводит Sport24.

«Удивило ли, что так сложно бой дался Усику? Нет. Я уже столько в боксе насмотрелся, что меня ничего не удивляет. Тяжело боксировать с корявыми ребятами, а Верхувен — корявый в хорошем смысле. Он неудобный, необычный, вряд ли Усик много видел, как Рико боксирует», — указал он.

По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Верхувен в апреле 2014 года провел один бой в профессиональном боксе, нокаутировав малоизвестного венгерского боксера Яноша Финферу. Представитель Нидерландов — кикбоксер тяжелой весовой категории, выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года. Он — действующий чемпион Glory в тяжелом весе.

Ранее Усик ответил на критику украинцев после победы.