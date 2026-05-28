В «Спартаке» назвали абсурдом санкции против России при ситуации с Израилем

Спортивный директор московского «Спартака» Френсис Кахигао раскритиковал тот факт, что спортивные организации Израиля не находятся под санкциями, в отличие от российских. Его слова приводит Marca.

«Были определенные подвижки, и мне говорили, что это произойдет (возвращение России на международные соревнования. — прим. «Газета.Ru»), но мы пока не знаем, случится ли это уже в следующем сезоне или только в следующем после него. Абсурдно, что такие страны, как Израиль, не находятся под санкциями, тогда как Россия находится», — указал он.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

