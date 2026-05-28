«Русофобские настроения снизились»: в Госдуме оценили решение IIHF по России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) действительно пересмотрит решение по вопросу допуска сборных России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я позитивно настраиваюсь, потому что много работы было проведено и федераций в том числе. Надеюсь, что эти русофобские настроения чуть снизились уже, но и аргументов у них стало меньше», — отметила она.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее в ФХР заявили, что решение IIHF не означает моментального возвращения России на турниры.