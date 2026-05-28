«Тенденция очевидна»: чемпион ОИ о том, когда могут вернуть сборные России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предположил, когда Международная федерация хоккея на льду (IIHF) примет решение о возвращении сборных России на международные турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Этот процесс уже необратим. Думаю, что в этом году уже будет принято какое‑то решение, потому что тенденция совершенно очевидна. И Международный олимпийский комитет (МОК) в лице [Кристи] Ковентри высказался, что спортсмены не должны страдать и должны выступать вне зависимости от национальной принадлежности», — отметил он.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее в ФХР заявили, что решение IIHF не означает моментального возвращения России на турниры.