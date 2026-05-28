В Госдуме призвали относиться к отмене отстранения хоккеистов с осторожным оптимизмом

Решение об отмене отстранения российских хоккеистов от международных соревнований позволяет надеяться на дальнейшие сдвиги и на скорое возвращение их на турниры. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил первый замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Надо с осторожным оптимизмом относиться к этой новости. Во-первых, мы приветствуем работу Федерации хоккея России и министерства спорта и Олимпийского комитета во главе с Михаилом Дегтяревым. Новость, которую озвучил Михаил Владимирович, конечно, не может не радовать. Но все-таки я считаю, что не все так просто, как нам хотелось бы. И это решение не вердикт, а восстановление нашей сборной в правах. Все-таки русофобское лобби некоторых стран сильно. Эти страны всем нам известны, они будуть упираться всем, чем только могут, чтобы не допустить нашу страну. Они, в принципе, этого и не скрывают и заявляют об этом открыто.

Но при этом все прекрасно понимают, что без России даже сейчас чемпионат мира тускло и уныло смотрится. Где Россия — там спортивная интрига, там эмоции, реальная жизнь и прогресс. А прямо сейчас этого сказать нельзя, глядя на чемпионат мира. И это как раз оценка международной ситуации, лучший показатель.

Будем надеяться, что движение на этом не остановится. Хотя буквально недавно мы слышали от IIHF совершенно другие настроения, они отказывали нам. Но будем надеяться, что диалог в любом случае будет продолжаться. Снимать проблемные вопросы нужно один за другим. И надеюсь, что все-таки как можно скорее наших ребят вернут на соревнования», — заявил Свищев.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что русофобские писки отдельных стран всем надоели.