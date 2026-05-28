«Гаденышей много, кто нас не любит»: чемпион ОИ о решении IIHF по России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал хорошим знаком тот факт, что в Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировали решение о недопуске сборных России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, допуск начнется с молодежных команд, а потом уже и о взрослой сборной можно будет думать. Турниров же много, дай Бог, чтобы допустили. Конечно, есть надежда и вера, что на следующем чемпионате мира сборная России сыграет. Гаденышей там много, кто нас не любит: те же финны, латыши, но будем пробиваться, что делать», — указал он.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее в ФХР заявили, что решение IIHF не означает моментального возвращения России на турниры.