ФХР: решение IIHF не означает моментального возвращения России на турниры

Федерация хоккея России на официальном сайте дала пояснение по решению Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировать недопуск российских команд и объяснила, с чем он связан.

«Представленные IIHF отчеты по оценке рисков в сфере безопасности не являются исчерпывающими и содержат лишь общие положения. Отметим, аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных на турниры IIHF. Решение о возвращении наших команд будет приниматься на основании регламента IIHF», — указано в публикации.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

