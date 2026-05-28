«Возможно, они хорошо ладят»: во Франции оценили взаимоотношения Сафонова и Забарного

Во Франции предположили, что игроки «ПСЖ» Сафонов и Забарный хорошо ладят

Французский журналист Пьер Менес высказался о взаимоотношениях между российским голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильей Забарным и отметил, что они могут избегать публичного общения. Его слова приводит Planete PSG.

«Я не слышал ничего плохого о взаимоотношениях между Забарным и Сафоновым в раздевалке в «ПСЖ». Можно предположить, что они действительно избегают публичных проявлений эмоций, чтобы это не было использовано украинскими и российскими СМИ. Возможно, они очень хорошо ладят», — указал он.

23 мая Забарный не пожал руку Сафонову перед двухсторонним матчем французского «ПСЖ». В «ПСЖ» решили провести матч двумя составами перед финалом Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», который состоится 30 мая. Забарный пожал руки всем игрокам, проигнорировав Сафонова.

Забарный пришел в «ПСЖ» летом 2025 года. Была вероятно, что российский вратарь может покинуть команду, однако этого не произошло.

«Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков в 34 матчах. Сафонов по ходу сезона выиграл конкуренцию у своего конкурента Луки Шевалье и стал основным вратарем команды.

Ранее Сафонова включили в топ-10 вратарей мира.