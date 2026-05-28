Аршавин раскрыл, что нужно сделать «Спартаку» для возвращения на топ-уровень

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскрыл, что нужно делать московскому «Спартаку», чтобы вернуться на топ-уровень.

«Спартак», может быть, на пути выздоровления, «Спартак», я признаюсь, симпатично играл, все отлично, но для того, чтобы «Спартак» стал кандидатом на первое место, много покупок надо сделать, три-четыре покупки», — указал он.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля.

В чемпионате России команда заняла четвертое место.

Ранее «Спартак» пригласили на завод, изготовивший Кубок России.

 
