Определился победитель Лиги конференций

Английский «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций сезона-2025/26.

В финале клуб из Лондона одержал победу над испанским «Райо Вальекано», который базируется в Мадриде. Встреча, которая состоялась на стадионе «Лейпциг» в Германии, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил игрок «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета на 51-й минуте, его ассистентом выступил Адам Уортон.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен итальянский судья Маурицио Мариани.

«Кристал Пэлас» в полуфинале турнира встречался с украинским «Шахтером». Испанская команда в полуфинале сражалась с французским «Страсбургом».

Лига конференций — третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование проводится с сезона 2021/22, и этот турнир фактически служит более низким уровнем Лиги Европы. В Лиге конференций в первую очередь участвуют команды из низших по рейтингу ассоциаций-членов Союза европейских футбольных ассоциаций.

