«Минимум месяц»: Карпин рассказал о травме Головина

Тренер сборной России Карпин заявил, что Головин сломал палец
Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин получил перелом пальца. Его слова приводит «Матч ТВ»https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2330351_Karpin_U_Golovina_perelom_palca_Minimum_mesac_u_nego_pauza_bez_nagruzok.

«У Головина перелом пальца, он не играл последнюю игру. Минимум месяц у него пауза без нагрузок», — рассказал он.

Ближайший матч российские футболисты под руководством Карпина проведут с командой Египта 28 мая в Каире. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

