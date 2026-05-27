Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», проиграв сет 175-й ракетке мира

Ciro De Luca/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Во втором круге ее соперницей была представительница Испании Марина Бассольс-Рибера. Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:1, 6:1.

Андреева выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать шесть из десяти брейк-пойнтов. Бассольс-Рибера не сделала в игре эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее вторая ракетка мира сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос».

 
