«Не стала бы жаловаться»: Вяльбе раскрыла свою пенсию

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, возглавлявшая Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) раскрыла, сколько она получает в виде олимпийской пенсии. Ее слова приводит Sport24.

«Если я все правильно помню, сейчас олимпийская пенсия составляет 62 500 рублей в месяц. Можно говорить, что это много или мало, но я бы не стала жаловаться на эту сумму. Она ведь еще и индексируется. Раньше она зависела от курса валют и должна была быть эквивалентна тысяче долларов, так что постепенно она растет», — указала она.

В марте пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России перешел от Вяльбе к Дмитрию Свищеву. 18 мая участники конференции Федерации лыжных гонок России приняли решение о создании новой организации — Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Свищев был назначен ее главой, а Вяльбе получила место в президиуме.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские лыжники находятся в изоляции от международных стартов с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение, однако 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал это решение неправомерным. После этого FIS разрешила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.

